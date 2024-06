Temptation Island | Coppia squalificata? Capiamo perchè!

Leggi tutta la notizia su bollicinevip

(Di domenica 30 giugno 2024)! Asi parla di unaa poche ore dall’inizio del programma. Ma in realtà tutti i reality show sono ormai vittime di persone indisciplinate, in cerca di visibilità e per nulla interessate ai veri contenuti dei format tv È di queste ore la notizia che unaappena sbarcata a, in Sardegna, sarebbe stata. I motivi ballano tra le rivelazioni di Biagio D’Anelli, che per primo ha sganciato la bomba e i vari blog, ognuno con la sua interpretazione. In realtà questa, al momento si parla di quella formata dal dj Tony e dalla ex modella Jessica, non è l’unica a essere finita nel mirino dei sospetti. Alessandro Rosica, su IG conosciuto come Investigatore Social, aveva già parlato tempo fa di Raoul e Martina.