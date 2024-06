Successo per il libro di Mazzuca

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 30 giugno 2024) Appuntamento con ’Dialogo tra voci in Romagna’ al bagno Marilena 290 di Milano Marittima. Qui Giancarloha presentato venerdì il suo’Le due voci’, scritto insieme ad Alberto. Nel volume i due giornalisti ricostruiscono e raccontano il pensiero, le vicende e le fondazioni di due giganti della cultura italiana: Giuseppe Prezzolini e Indro Montanelli, entrambi al timone del quotidiano ’La Voce’ in due momenti molto diversi. Sul palco ci sarà anche Giampiero Cilione con il’Il viaggio di Helmut’, in cui un ex soldato della Wermacht racconta la storia della guerra che ha combattuto in Italia tra il 1943 e il 1945, dalla Sicilia alle Alpi. (nella foto, da sinistra, Cilione, il sindaco di Ravenna de Pascale e).