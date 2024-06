Sinner l’ammissione spaventa | è un vero incubo

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di domenica 30 giugno 2024) Per Jannikè un periodo particolarmente fortunato, mafa spavento: per chi gli sta vicino è unL’uomo del momento. Janniksi è preso le prime pagine dei giornali anche in un paese calciofilo come l’Italia. Con la Nazionale di Spalletti che fa vergognare di sé ad Euro 2024, lo sport italiano si aggrappa al numero 1 al mondo per tenere alta la bandiera tricolore. Lo fa a ragion veduta visto che il 22enne altoatesino è in un momento di forma smagliante e sta vivendo il suo anno magico: non solo il primo slam vinto in Australia,è riuscito a issarsi fino al primo posto del ranking mondiale ed ora arriva da grande favorito a Wimbledon, con un occhio alle Olimpiadi dove proverà a regalare una gioia all’Italia che, in tutta la sua storia, ha conquistato soltanto una medaglia di bronzo nel tennis a cinque cerchi.