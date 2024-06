Scandalo a Roma | Manager di Fincantieri Licenziata per Insulti a Tassista

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di domenica 30 giugno 2024) Teramo - Sabrina Di Stefano, 40 anni, originaria di Roseto degli Abruzzi ma residente ada anni, è statadai vertici didopo essere stata filmata mentre insultava pesantemente unno. Il video, pubblicato dal conducente stesso sul sito "Welcome to favelas", mostra Di Stefano chiedere aldi aumentare il costo della ricevuta da 10 a 20 euro, nonostante il rifiuto del conducente. La donna, laureata alla Bocconi e conosciuta per i suoi trascorsi come coordinatrice del movimento regionale "L’esercito di Silvio" di Forza Italia, è stata protagonista di un acceso alterco registrato dalle telecamere di bordo del taxi. Le immagini hanno rapidamente fatto il giro sui social media, provocando indignazione e la reazione decisa dell'azienda per cui lavorava.