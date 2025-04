Chi è Robert Sarah il papabile africano | anti-woke conservatore ha sfidato il progressismo di Bergoglio

Robert Sarah, originario della Guinea, si fa largo nei dibattiti internazionali e tra le previsioni sul futuro della. Ilmessaggero.it - Chi è Robert Sarah, il papabile africano: anti-woke, conservatore, ha sfidato il progressismo di Bergoglio Leggi su Ilmessaggero.it Nelle ore convulse che seguono la morte di Papa Francesco, il nome del cardinale, originario della Guinea, si fa largo nei dibattiti internazionali e tra le previsioni sul futuro della.

Su questo argomento da altre fonti

Robert De Niro riceverà la Palma d’Oro onoraria al Festival di Cannes 2025 - Il leggendario attore Robert De Niro sarà il protagonista di un momento indimenticabile alla 78ª edizione del Festival di Cannes, dove riceverà la Palma d'Oro onoraria alla cerimonia di apertura, il prossimo 13 maggio. Questa onorificenza celebra la sua straordinaria carriera, che lo ha consacrato come uno dei più grandi attori della storia del cinema. Il giorno successivo, De Niro terrà una masterclass sul palco del Debussy Theater, un'opportunità per il pubblico di avvicinarsi al suo percorso artistico e alla sua esperienza nel mondo del cinema. 🔗mistermovie.it

Robert De Niro, Palma d’oro alla carriera a Cannes 2025 - Martedì 13 maggio Robert De Niro riceverà la Palma d’oro onoraria alla carriera durante la cerimonia di apertura del 78° Festival di Cannes. L’attore, regista e produttore sarà premiato 14 anni dopo aver presieduto la giuria nel 2011. “Ci sono volti che rappresentano la settima arte e battute di dialogo che lasciano un segno indelebile nella cinefilia. Con il suo stile interiorizzato, che emerge in un sorriso gentile o in uno sguardo duro, Robert De Niro è diventato una leggenda del cinema“, recita la motivazione. 🔗lapresse.it

Sarah morta a 8 anni per una sfida sui social: l’arresto cardiaco dopo aver inalato il deodorante spray - Una bambina di otto anni, Sarah Raissa Pereira de Castro, è morta dopo aver partecipato a una sfida sui social che prevedeva l’inalazione di deodorante spray. Il dramma si è consumato a Ceilândia, in Brasile, dove la piccola è stata colta da un arresto cardiorespiratorio.Leggi anche: Messico, primo caso di aviaria in un essere umano: morta una bambina di 3 anni. “I piccoli rischiano di più” Trasportata d’urgenza all’ospedale regionale di Ceilândia, Sarah è stata rianimata circa un’ora dopo l’incidente. 🔗thesocialpost.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Chi è Robert Sarah, il papabile africano: anti-woke, conservatore, ha sfidato il progressismo di Bergoglio; Chi è Robert Sarah, il papabile africano: anti-woke, conservatore, ha sfidato il progressismo di Bergoglio; Conclave, chi sono i cardinali papabili: i nomi per il dopo Francesco; Partiti in volo i primi corvi: «Papa quello? Ha problemi di salute». Primi bersagli: Parolin e Sarah. Ma è un’arma a doppio taglio. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Chi è Robert Sarah, il papabile africano: anti-woke, conservatore, ha sfidato il progressismo di Bergoglio - Nelle ore convulse che seguono la morte di Papa Francesco, il nome del cardinale Robert Sarah, originario della Guinea, si fa largo nei ... 🔗msn.com

Papa Francesco, per la successione il primo pontefice africano? Chi sono i tre nomi in ballo - Con dieci viaggi apostolici in Africa e una costante attenzione per le ingiustizie che affliggono il continente, Papa Francesco ha lasciato un segno ... 🔗iltempo.it