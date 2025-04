Donald Trump sbaglia il dress code al funerale del Papa ma Melania lo salva da una gaffe mondiale

Donald Trump, 78 anni, attraversa il colonnato berniniano in un brillante abito blu navy – scelta che contrasta vistosamente con il total black prescritto dal cerimoniale vaticano. Accanto a lui, Melania sfoggia invece un impeccabile coat dress nero con veletta di pizzo, come impone la tradizione per le consorti dei capi di Stato cattolici. Ma anche lei ha commesso qualche errore di stile.Il “labiale” che ha fatto il giro del webLo scambio tra i TrumpPoco dopo l’omelia del cardinale Giovanni Battista Re, le telecamere indugiano su Trump che, distratto, non si accorge che il presidente francese Emmanuel Macron gli tende la mano per il rito del “Segno della Pace”. Melania si sporge allora verso di lui e, secondo la professionista del labiale Nicola Hickling, mormora due volte: “You should do it” (Dovresti farlo). Lookdavip.tgcom24.it - Donald Trump sbaglia il dress code al funerale del Papa ma Melania lo salva da una gaffe mondiale Leggi su Lookdavip.tgcom24.it In una piazza San Pietro gremita da 200 mila fedeli, l’arrivo della delegazione statunitense non passa inosservata., 78 anni, attraversa il colonnato berniniano in un brillante abito blu navy – scelta che contrasta vistosamente con il total black prescritto dal cerimoniale vaticano. Accanto a lui,sfoggia invece un impeccabile coatnero con veletta di pizzo, come impone la tradizione per le consorti dei capi di Stato cattolici. Ma anche lei ha commesso qualche errore di stile.Il “labiale” che ha fatto il giro del webLo scambio tra iPoco dopo l’omelia del cardinale Giovanni Battista Re, le telecamere indugiano suche, distratto, non si accorge che il presidente francese Emmanuel Macron gli tende la mano per il rito del “Segno della Pace”.si sporge allora verso di lui e, secondo la professionista del labiale Nicola Hickling, mormora due volte: “You should do it” (Dovresti farlo).

Donald Trump criticato per il dress code al funerale di Papa Francesco in Vaticano - Il presidente Donald Trump è stato accusato di aver infranto il dress code per il funerale di Papa Francesco indossando un abito blu navy, anziché il nero, durante la cerimonia in Vaticano. Lo riporta l'Indipendent. Il dress code per il funerale in Piazza San Pietro richiedeva che gli uomini indossassero un abito scuro con cravatta nera e un bottone nero sul risvolto sinistro. Alle donne è stato chiesto di indossare lunghi abiti neri, guanti e un velo. 🔗quotidiano.net

