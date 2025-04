La Russia apre a colloqui con Kiev senza precondizioni ma intanto prosegue a bombardare

Kiev smentisce: si combatte ancora Tgcom24.mediaset.it - La Russia apre a colloqui con Kiev "senza precondizioni" ma intanto prosegue a bombardare Leggi su Tgcom24.mediaset.it Il presidente del Consiglio europeo: "La pace sia giusta e duratura, non illusoria". Putin: "La regione di Kursk è stata interamente liberata". Masmentisce: si combatte ancora

Su altri siti se ne discute

Ucraina, Zelensky apre a una tregua di 30 giorni. Gli Usa ripristinano gli aiuti per Kiev: «Ora la palla è nel campo della Russia» - È durato oltre otto ore l’incontro tra Stati Uniti e Ucraina per i negoziati di pace. Ieri, lunedì 10 marzo, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è volato a Gedda, in Arabia Saudita, dove oggi ha incontrato la controparte americana. A rappresentare l’amministrazione di Donald Trump c’erano il segretario di Stato Marco Rubio e il consigliere per la Sicurezza nazionale Mike Waltz. Per il governo di Kiev erano presenti, oltre a Zelensky, il capo dell’ufficio presidenziale Andriy Yermak e il ministro della Difesa Rustem Umerov. 🔗open.online

Ucraina, domani i colloqui a Gedda tra Kiev e Washington. Zelensky: “La guerra continua a causa della Russia” - Domani le delegazioni Usa e ucraina si incontreranno in Arabia Saudita per discutere del conflitto e dell'eventuale pace. Un incontro su cui Zelensky e Trump ripongono numerose speranze, ma che per ora sembra imprevedibile. Il leader di Kiev ha ribadito la sua volontà di trovare un accordo, sottolineando che finora la guerra è proseguita solo per la volontà di Mosca L'articolo Ucraina, domani i colloqui a Gedda tra Kiev e Washington. 🔗ildifforme.it

Ucraina, Usa avviano colloqui di pace con la Russia. Kiev: “Noi non invitati” - (Adnkronos) – Gli Stati Uniti non perdono tempo per porre fine alla guerra tra Ucraine e Russia. E prendono il… L'articolo Ucraina, Usa avviano colloqui di pace con la Russia. Kiev: “Noi non invitati” proviene da Quotidiano Rosso di Sera. 🔗rossodisera.eu

Ne parlano su altre fonti

Putin apre a «colloqui diretti» con Kiev. E intanto promette una Trump Tower a Mosca; Putin apre ai colloqui bilaterali con il regime di Kiev. Zelensky rilancia la tregua e chiede una risposta chiara; Guerra Ucraina - Russia, le news del 22 aprile. Ft: Putin pronto a fermare la guerra sul fronte attuale; Guerra in Ucraina: Mosca apre ai colloqui diretti con Kiev, ma frena sull’accordo definitivo. 🔗Su questo argomento da altre fonti

La Russia apre a colloqui con Kiev "senza precondizioni" ma intanto prosegue a bombardare - La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.159. Nel suo incontro con Witkoff, Putin ha detto che "la Russia è pronta a riprendere i colloqui con Kiev senza alcuna precondizione". Intanto, il presidente d ... 🔗msn.com

Cremlino, pronti a colloqui con Kiev senza precondizioni - Nell'incontro con l'inviato speciale degli Stati Uniti Steve Witkoff il presidente russo Vladimir Putin ha detto che "la Russia è pronta a riprendere i colloqui con Kiev senza alcuna precondizione": l ... 🔗ansa.it

Putin apre a «colloqui diretti» con Kiev. E intanto promette una Trump Tower a Mosca - Mentre continunano i raid su Odessa, Zaporizhzhia e Kharkiv, si prepara un nuovo round di colloqui a Londra, dove sono attesi anche gli emissari del tycoon Kellogg e Witkoff. Per convincere gli Usa ad ... 🔗editorialedomani.it