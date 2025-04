Elezioni amministrative a Ortona | quattro liste a sostegno del candidato sindaco Angelo Di Nardo

liste che sostengono la candidatura a sindaco di Ortona di Angelo Di Nardo. Si tratta di quattro liste: Fratelli d'Italia, Di Nardo sindaco, Forza giusta per Ortona e Città che amo.Di seguito gli elenchi e i nominativi:FRATELLI. Chietitoday.it - Elezioni amministrative a Ortona: quattro liste a sostegno del candidato sindaco Angelo Di Nardo Leggi su Chietitoday.it Sono state depositate nella mattinata di sabato 26 aprile leche sostengono la candidatura adidiDi. Si tratta di: Fratelli d'Italia, Di, Forza giusta pere Città che amo.Di seguito gli elenchi e i nominativi:FRATELLI.

Cosa riportano altre fonti

Elezioni amministrative a Ortona: quattro liste a sostegno del candidato sindaco Angelo Di Nardo - Sono state depositate nella mattinata di sabato 26 aprile le liste che sostengono la candidatura a sindaco di Ortona di Angelo Di Nardo. Si tratta di quattro liste: Fratelli d'Italia, Di Nardo sindaco, Forza giusta per Ortona e Città che amo. Di seguito gli elenchi e i nominativi: FRATELLI... 🔗chietitoday.it

Elezioni amministrative, Centrosinistra: la short list. Ecco le scelte dei quattro partiti - Ci si rivede venerdì sera ma intanto si sta definendo il quadro. I nomi sono confermati: il Pd dovrà sceglierne uno tra i tre papabili - il consigliere regionale Vincenzo Di Gregorio,... 🔗quotidianodipuglia.it

Elezioni amministrative, quattro comuni al voto nel Catanese: primo turno il 25 e 26 maggio - In occasione della prossima tornata di elezioni amministrative, i Comuni siciliani andranno al voto domenica 25 e lunedì 26 maggio, con eventuali ballottaggi previsti per l'8 giugno e il 9 giugno. Le date sono state fissate con deliberazione della giunta regionale questa mattina, su proposta... 🔗cataniatoday.it

Approfondimenti da altre fonti

Elezioni amministrative a Ortona: quattro liste a sostegno del candidato sindaco Angelo Di Nardo; Elezioni amministrative a Ortona: quattro liste a sostegno del candidato sindaco Angelo Di Nardo; Elezioni a Ortona, quattro liste a sostegno di Leo Castiglione: ecco tutti i nomi dei candidati; ELEZIONI ORTONA: LE QUATTRO LISTE A SOSTEGNO DEL CANDIDATO SINDACO ANGELO DI NARDO. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

ELEZIONI ORTONA: LE QUATTRO LISTE A SOSTEGNO DEL CANDIDATO SINDACO ANGELO DI NARDO - CHIETI – Depositate le quattro liste a sostegno del candidato sindaco di Ortona, Angelo Di Nardo, alle elezioni del 25 e 26 maggio. FRATELLI D’ITALIA Franco Vanni, Fabio Palermo, Annamaria Rita Guarra ... 🔗abruzzoweb.it

Comunali: a Ortona sette candidati a sindaco, 368 a consigliere - Sono sette i candidati a sindaco di Ortona e 24 le liste che, complessivamente, sono state presentate in vista delle elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale in programma il 25 e il 26 maggio pr ... 🔗msn.com

Amministrative Ortona: le liste e i candidati - Sono state depositate entro le ore 12 di oggi tutte le liste che sostengono i candidati a sindaco di Ortona. Al voto il 25 e 26 maggio ... 🔗rete8.it