Funarali Papa Francesco in 400mila per l' ultimo saluto | Ora prega per noi

Ilmessaggero.it - Funarali Papa Francesco, in 400mila per l'ultimo saluto: «Ora prega per noi» Leggi su Ilmessaggero.it Il decano dei cardinali, il novantenne Giovanni Battista Re, ha dato voce a quello che la marea umana sulla piazza e su tutta via della Conciliazione fino al fondo, in cuor suo stava pensando in quel.

Se ne parla anche su altri siti

L'ultimo saluto a Papa Francesco: 400mila fedeli per le esequie - I rintocchi delle campane a morto scandiscono l'ultimo saluto a Papa Francesco. In 400mila hanno assistito ai funerali di Papa Francesco da San Pietro fino a Santa Maria Maggiore. Tanti hanno trascorso la notte all'aperto pur di assicurarsi un posto in piazza. Una cerimonia carica di significato per quel Santo Padre che si è speso fino alla fine per la pace nel mondo. In tanti hanno affollato il percorso dell'inedita processione e salutato il passaggio del feretro con un applauso. 🔗tgcom24.mediaset.it

In 400mila per l'addio a papa Francesco. Gualtieri: "Roma ha dato una grande prova di sé" - A dare l’ultimo saluto a papa Francesco c’erano almeno 400mila persone. Sono le ultime stime delle autorità, diffuse da Roma Capitale, che tracciano ancora più nel dettaglio i contorni di una giornata che per la città è stato uno stress test dalla portata storica. E non finisce qui... 🔗romatoday.it

Papa Francesco sepolto in Santa Maria Maggiore, in 400mila ai funerali | Il cardinale Re nell'omelia: "Ora prega tu per noi" - In San Pietro sono arrivati i leader del mondo: tra gli altri c'erano anche Trump, Macron, von der Leyen e Zelensky. Ad accompagnare il Pontefice nel suo ultimo viaggio gente comune e capi di Stato 🔗tgcom24.mediaset.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Funerali Papa Francesco, lo streaming e le ultime notizie; L'addio a Francesco, 400 mila fedeli tra San Pietro e le vie di Roma. Lanci di rose al corteo - L'arciprete di Santa Maria Maggiore, Makrickas: Il Papa ha amato e servito la Chiesa fino all'ultimo respiro; Funerali Papa Francesco oggi live: in 400mila ai funerali a Roma, ora riposa in Santa Maria Maggiore; Papa Francesco, i funerali in diretta: almeno in 400mila per l’addio, 249 le delegazioni. Le immagini della tumulazione. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Funarali Papa Francesco, in 400mila per l'ultimo saluto: «Ora prega per noi» - Il decano dei cardinali, il novantenne Giovanni Battista Re, ha dato voce a quello che la marea umana sulla piazza e su tutta via della Conciliazione fino al fondo, in cuor suo stava pensando in quel. 🔗ilmessaggero.it

Papa Francesco sepolto in Santa Maria Maggiore, in 400mila ai funerali | Il cardinale Re nell'omelia: "Ora prega tu per noi" - Oltre 400mila persone hanno seguito a Roma i funerali di Papa Francesco, in San Pietro e lungo il tragitto che ha portato il feretro a Santa Maria Maggiore in papamobile. A dare l'ultimo saluto al San ... 🔗msn.com

La commozione dei familiari ai funerali di Papa Francesco - La presenza della cugina di Papa Francesco ai funerali ha toccato il cuore di molti. 🔗notizie.it