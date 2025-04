L’UEFA rende omaggio a Papa Francesco | Minuto di silenzio nelle semifinali europee

Minuto di silenzio in memoria di Papa Francesco prima di tutte le semifinali Pianetamilan.it - L'UEFA rende omaggio a Papa Francesco: Minuto di silenzio nelle semifinali europee L'UEFA ha annunciato che verrà osservato un minuto di silenzio in memoria di Papa Francesco prima di tutte le semifinali europee.

L’UEFA rende omaggio a Papa Francesco: un minuto di silenzio prima delle semifinali di Champions - L'UEFA rende omaggio a Papa Francesco: un minuto di silenzio prima delle semifinali di Champions League, maschili e femminili, e di Youth League.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Mattarella in basilica San Pietro, rende omaggio al Papa - Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con la figlia Laura, rende omaggio al Papa nella bara chiusa, ancora nella Basilica di San Pietro in attesa dei funerali in piazza. 🔗quotidiano.net

Papa Francesco, delegazione della Roma rende omaggio al feretro in San Pietro - Una delegazione della AS Roma, guidata dal tecnico Claudio Ranieri, rende omaggio al feretro di Papa Francesco nella basilica di San Pietro. Presenti, tra gli altri, l’argentino Dybala, Soulè, il capitano Pellegrini, Cristante e Mancini. Al termine della visita la delegazione lascia il Vaticano sul pullman della società. 🔗lapresse.it

