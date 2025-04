Zelensky cerca sponde in Vaticano faccia a faccia sull’Ucraina anche con Zuppi e Parolin Ecco cos’ha chiesto ai due papabili italiani

Pace per la “martoriata Ucraina”: ora anche Zelensky cerca la sponda del Vaticano - Nell’ora più complessa e dura per l’Ucraina che cerca una via d’uscita alla guerra d’aggressione russa iniziata tre anni fa il presidente Volodymyr Zelensky ha sentito, nella giornata di venerdì 14 marzo, il cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato e capo della diplomazia vaticana. Un colloquio significativo che mostra come nella fase di grande tribolazione del negoziato russo-americano per la fine del conflitto in cui Kiev cerca di inserirsi anche la Santa Sede sia ritenuta da Kiev un mediatore credibile e affidabile. 🔗it.insideover.com

Trump-Zelensky, la foto dell'incontro "costruttivo" in Vaticano che resterà nella storia - Miracolo di Jorge Mario Bergoglio, verrebbe da dire. Quando Volodymyr Zelensky, due mesi fa, ha lasciato la Casa Bianca dopo il duro scontro con Donald Trump, una riappacificazione tra i due sembrava pressoché impossibile. Eppure, nel giorno dei funerali di Papa Francesco, il presidente Usa e l'omologo ucraino hanno avuto un breve e "costruttivo" faccia a faccia. Dove? Nella Basilica di San Pietro, che fino a stamattina ha custodito la salma del Pontefice che più si è battuto per un mondo di pace e di condivisione. 🔗iltempo.it

Meloni: Zelensky dopo incontro con Trump? Dispiaciuto ma lucido, cerca soluzioni - (Agenzia Vista) Londra, 02 marzo 2025 “Ho trovato Zelensky dispiaciuto sicuramente, ma credo che tutti siamo dispiaciuti, credo che anche i protagonisti siano dispiaciuti; però l'ho trovato molto lucido, razionale, una persona che vuole cercare delle soluzioni e questo è molto importante”. Così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un punto stampa a Londra in occasione del Leaders' meeting on Ukraine. 🔗liberoquotidiano.it

Funerali papa Francesco: il protocollo violato dal Vaticano, così Zelensky e la moglie Olena hanno trovato posto in prima fila (come Trump) - Si tinge di giallo la disposizione dei posti in prima fila per i funerali di Papa Francesco di questa mattina. Questione di protocollo, seguito alla lettera per Donald Trump, violato per Zelensky. Il. 🔗msn.com

Zelensky lascia Palazzo Chigi, quasi un'ora con Meloni - Il funerale di Papa Francesco oggi, sabato 26 aprile: la diretta della cerimonia e tutte le ultime notizie sulle esequie in Piazza San Pietro ... 🔗roma.corriere.it

Zelensky afirma que deseja se reunir com Trump no Vaticano - O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, declarou nesta terça-feira (22) que deseja se encontrar com seu homólogo americano, Donald Trump, no Vaticano. Os dois líderes participarão no próximo ... 🔗ansabrasil.com.br