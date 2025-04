Scivola lungo il sentiero e resta ferita | escursionista finisce in ospedale

lungo il sentiero e si ferisce. Protagonista dell'incidente un'escursionista di 76 anni originaria della provincia di Siena. La donna è stata soccorsa da una squadra del corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Lazio. Il fatto in località Ponte dei Santi nel comune di Collepardo. . Frosinonetoday.it - Scivola lungo il sentiero e resta ferita: escursionista finisce in ospedale Leggi su Frosinonetoday.it Cadeile si ferisce. Protagonista dell'incidente un'di 76 anni originaria della provincia di Siena. La donna è stata soccorsa da una squadra del corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Lazio. Il fatto in località Ponte dei Santi nel comune di Collepardo. .

Se ne parla anche su altri siti

Apuane: escursionista scivola lungo sentiero sulla Pania della Croce. Ferito gravemente - Incidente sulle Alpi Apuane stamattina, domenica 16 febbraio 2025. Un uomo di 32 anni, di nazionalità russa, è stato soccorso intorno alle 10:30, dopo essere scivolato su un sentiero in zona Pania della Croce L'articolo Apuane: escursionista scivola lungo sentiero sulla Pania della Croce. Ferito gravemente proviene da Firenze Post. 🔗.com

Turista veronese scivola lungo il sentiero durante una vacanza in Sicilia: salvata dal Soccorso alpino - Primo intervento della stagione per il Soccorso alpino e speleologico siciliano (SASS) nella Riserva Naturale Orientata dello Zingaro, in collaborazione con l'aeronautica militare. In base a quanto riferito dagli stessi soccorritori, una turista veronese di 53 anni è stata tratta in salvo nel... 🔗veronasera.it

Resta il mistero della donna trovata decapitata lungo la ferrovia - Non ha ancora un nome la donna trovata decapitata e martoriata ieri mattina sui binari della stazione di Desio. Dalla questura di Monza confermano che, al momento, non ci sono novità sull’identità della vittima. Una tragedia ancora avvolta nel mistero, consumatasi probabilmente nella notte tra... 🔗monzatoday.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Scivola lungo il sentiero e resta ferita: escursionista finisce in ospedale; Turista scivola lungo un sentiero allo Zingaro, interviene il Soccorso alpino; Scivola lungo il sentiero e resta in bilico sul precipizio: paura per un 52enne; Scivola lungo il sentiero del Bisele, muore donna di Schio. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Escursionista scivola sul sentiero a Valbondione e precipita per 100 metri: morto Flavio Mologni - Flavio Mologni è deceduto nel pomeriggio del 26 aprile dopo essere precipitato per un centinaio di metri. Il 64enne stava percorrendo il sentiero per il rifugio Curò quando è inciampato. 🔗fanpage.it

Escursionista cade rovinosamente per 40 metri lungo un sentiero e si ferma contro un albero: salvata dal soccorso alpino, è grave - CISON DI VALMARINO (TREVISO) - Una escursionista di 62 anni, residente a Pordenone, è stata protagonista di una pericolosa caduta lungo il sentiero che conduce al Bivacco dei Loff, sulla ... 🔗msn.com

Scivola lungo il sentiero e precipita in un dirupo: escursionista perde la vita - (Nordest24) Su altri giornali La donna era in comitiva con altre persone lungo il sentiero 742 quando è scivolata compiendo un salto di 50 metri. Una escursionista ha perso la vita cadendo in un ... 🔗informazione.it