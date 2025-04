Elezioni a Ortona presentata la lista della Lega a sostegno del candidato sindaco Nicola Fratino

Lega si presenta alle Elezioni comunali di Ortona, in programma il 25 e 26 maggio a sostegno della candidatura a sindaco di Nicola Fratino. La lista è stata depositata nella mattinata di sabato 26 aprile. "Ci sono figure di grande valore, competenza e fortemente radicate nel territorio edè il. Chietitoday.it - Elezioni a Ortona, presentata la lista della Lega a sostegno del candidato sindaco Nicola Fratino Leggi su Chietitoday.it Lasi presenta allecomunali di, in programma il 25 e 26 maggio acandidatura adi. Laè stata depositata nella mattinata di sabato 26 aprile. "Ci sono figure di grande valore, competenza e fortemente radicate nel territorio edè il.

