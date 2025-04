Terminato summit in Oman Usa | colloqui su nucleare con Iran positivi | Hamas propone la liberazione di tutti gli ostaggi e 5 anni di tregua

Tgcom24.mediaset.it - Terminato summit in Oman, Usa: colloqui su nucleare con Iran positivi | Hamas propone la liberazione di tutti gli ostaggi e 5 anni di tregua Leggi su Tgcom24.mediaset.it "Quattro morti e 30 dispersi in attacco a Gaza". L'Onu: "Esaurite le nostre scorte alimentari nella Striscia"

Su altri siti se ne discute

Hamas propone la liberazione di tutti gli ostaggi e 5 anni di tregua | Terminato summit in Oman, Usa: colloqui con Iran positivi - "Quattro morti e 30 dispersi in attacco a Gaza". L'Onu: "Esaurite le nostre scorte alimentari nella Striscia" 🔗tgcom24.mediaset.it

Nucleare, l’Iran smentisce i colloqui con gli Usa a Roma: “Si terranno ancora in Oman” - “Abbiamo ricevuto la richiesta da parte delle parti interessate, da parte dell’Oman che svolge il ruolo di mediatore e abbiamo dato una risposta positiva. Siamo pronti ad accogliere, come sempre, incontri che possono essere portatori di risultati positivi, in questo caso sulla questione nucleare. Roma si conferma capitale di pace e di mediazione”, aveva detto ieri Antonio Tajani confermando la notizia diffusa dal sito statunitense Axios secondo cui il secondo round di colloqui tra Stati Uniti e Iran si sarebbe svolto nella Capitale. 🔗ilfattoquotidiano.it

Trump insiste: “Gaza agli Usa dopo la fine dei combattimenti”. Hamas chiede un summit urgente dei Paesi arabi - Donald Trump non ha mai amato la diplomazia da salotto, e nemmeno le trattative in punta di fioretto. La sua politica estera si è sempre nutrita di rotture, scossoni e dichiarazioni che, al primo impatto, sembrano sparate ad alzo zero. Ma il colpo sulla Striscia di Gaza potrebbe essere molto più che un fuoco d’artificio verbale. L’ex presidente ha gettato sul tavolo un’idea che ha mandato in fibrillazione l’intero ordine globale: un piano per trasformare l’attuale campo di guerra in una lussuosa Riviera, sotto il controllo americano. 🔗secoloditalia.it

Su questo argomento da altre fonti

Hamas propone la liberazione di tutti gli ostaggi e 5 anni di tregua | Terminato summit in Oman, Usa: colloqui con Iran positivi; Hamas propone la liberazione di tutti gli ostaggi e 5 anni di tregua Terminato summit in Oman Usa colloqui con Iran positivi. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Terminato summit in Oman, Usa: colloqui su nucleare con Iran positivi | Hamas propone la liberazione di tutti gli ostaggi e 5 anni di tregua - La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas e che coinvolge Libano, Siria, Iran e Yemen, è giunta al giorno 569. Hamas ha proposto di liberare tutti gli ostaggi ancora a Gaza e si è detta disposta a ... 🔗msn.com

Negoziati tra Iran e Usa in Oman: breve incontro tra Witkoff e Araghchi - Sarebbero andati bene i primi colloqui in Oman tra i negoziatori iraniani e statunitensi. Secondo quanto riferito dalla tv di Stato iraniana, il ministro Araghchi e l'iniviato Usa Witkoff hanno avuto ... 🔗it.euronews.com

Al via in Oman i colloqui Usa-Iran sul nucleare: intesa o guerra - Si aprono oggi pomeriggio a Muscat, in Oman, i colloqui «di alto livello ... quando il presidente al suo primo mandato aveva ritirato gli Usa dall'accordo, tanto che la mossa di apertura ... 🔗ilgiornale.it