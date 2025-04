L' ultimo saluto dei pescatori a Papa Francesco nel giorno dei funerali

Papa Francesco, i pescatori osserveranno un minuto di raccoglimento sulle banchine dei porti di tutta Italia o sulle barche in mare. Un piccolo segno di compartecipazione al lutto e un omaggio semplice nei confronti del pontefice, che ha. Chietitoday.it - L'ultimo saluto dei pescatori a Papa Francesco nel giorno dei funerali Leggi su Chietitoday.it "Stamattina, in concomitanza con la funzione funebre di, iosserveranno un minuto di raccoglimento sulle banchine dei porti di tutta Italia o sulle barche in mare. Un piccolo segno di compartecipazione al lutto e un omaggio semplice nei confronti del pontefice, che ha.

