TrigNO e Chiara al ballottaggio ad Amici 24 ma Cristiano Malgioglio si rifiuta di votare | “Nessuna eliminazione”

Amici 24. Cristiano Malgioglio si è rifiutato di votare, facendo saltare il ballottaggio tra TrigNO e Chiara. Nessuna eliminazione nella sesta puntata del Serale di Amici 24. Cristiano Malgioglio si è rifiutato di votare, facendo saltare il ballottaggio tra TrigNO e Chiara.

Trigno e Chiara in crisi ad Amici 24 per Francesca: “Mi vuoi lasciare?” - Malumori ad Amici di Maria De Filippi tra il cantante Trigno e la ballerina Chiara Bacci. I due sono ufficialmente una coppia ma le prove del talent show e il fatto di trovarsi in due squadre diverse stanno mettendo a repentaglio il loro rapporto. In particolare a creare tensioni è stato il guanto di sfida lanciato dalla Professoressa Deborah Lettieri, che ha coinvolto l’altra danzatrice Francesca Bosco. 🔗dilei.it

Ad Amici 24 Chiara sfoga le sue insicurezze: “Mi odio, sono un’eterna insoddisfatta”, la reazione di Trigno - "A volte mi odio come ballerina, non riesco mai a raggiungere le mie aspettative. Sono un'eterna insoddisfatta". Chiara si è sfogata nella scuola di Amici 24 parlando con il fidanzato Trigno. La ballerina si sente insicura e sta attraversando un momento di profonda difficoltà.Continua a leggere 🔗fanpage.it

