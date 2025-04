Ucraina-Russia l’affondo di Trump | Putin mi prende in giro

Trump in Vladimir Putin comincia a vacillare. Dopo settimane all'insegna dell'ottimismo, il presidente degli Stati Uniti vira decisamente: "Putin non vuole la fine della guerra, mi prende in giro", il verdetto di Trump dopo la trasferta lampo a Roma per i funerali di Papa Francesco, con annesso incontro col . Leggi su Periodicodaily.com (Adnkronos) – La fiducia di Donaldin Vladimircomincia a vacillare. Dopo settimane all'insegna dell'ottimismo, il presidente degli Stati Uniti vira decisamente: "non vuole la fine della guerra, miin", il verdetto didopo la trasferta lampo a Roma per i funerali di Papa Francesco, con annesso incontro col .

