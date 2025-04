Re Artù l’oscuro condottiero conteso dalle narrazioni

Nella Puglia normanna di Guglielmo il Malo, il presbitero Pantaleone fa realizzare nel mosaico monumentale della cattedrale di Otranto un'immagine di Artù che cavalca un animale cornuto: forse un ariete. Re Artù, l'oscuro condottiero conteso dalle narrazioni.

