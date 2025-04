Conclave incerto ma la Chiesa non può chiudersi

Chi sono i nemici del Papa: «Nella Chiesa ci sono persone che non lo accettano». Le manovre per il Conclave e i papabili - Per Papa Francesco non è ancora tempo di andare in paradiso. Anche se «ci sono persone che non è che pregano contro di lui, ma non lo accettano e, magari senza conoscerlo, sono avversari». Perché il mondo di oggi «più che fede ha ideologie, e le ideologie sono escludenti». Parola del cardinale Oscar Rodriguez Maradiaga, amico del pontefice ricoverato all’ospedale Gemelli di Roma. Intanto però i siti cattolici di destra hanno già iniziato l’assalto al Conclave. 🔗open.online

Conclave, fumata bianca attesa entro il 10 maggio: la Chiesa corre veloce verso un nuovo Papa - RETROSCENA ESCLUSIVO - Dopo la morte di Francesco, il Vaticano accelera i tempi: fonti interne parlano di un Conclave breve. C'è già l'accordo sul successore? Ora che il tempo di Francesco si è concluso, la Chiesa si prepara a scrivere una nuova pagina della sua storia. Il Papa è morto, e con lui si chiude una stag 🔗ilgiornaleditalia.it

Betori sarà in Conclave. L’arcivescovo emerito: “La chiesa di papa Francesco in uscita, ora patrimonio di tutti” - Firenze, 22 aprile 2025 – È arcivescovo emerito dal 18 aprile dell’anno scorso, ma da cardinale entrerà in Conclave per eleggere il successore di Papa Francesco, un pontefice che ha avuto modo di incontrare in più occasioni a Firenze, Barbiana e Loppiano, e con il quale ha collaborato nelle Congregazioni vaticane come quella delle cause dei Santi. Giuseppe Betori, 78 anni nel febbraio appena passato, alterna ricordi personali a riflessioni sul futuro della chiesa in una lunga intervista registrata per Rai Regione. 🔗lanazione.it

Conclave, la sigla di Papa Francesco sul documento che esclude Becciu: l'atto per impedirgli il voto firmato con una "F" il 24 marzo - Sarebbe stata firmata il 24 marzo la nota dattiloscritta con la quale Papa Francesco rendeva nota al cardinale Pietro Parolin, allora segretario di Stato vaticano, la sua volontà che il cardinale ... 🔗ilmessaggero.it

Conclave, il cardinale Cardinale Gerhard Muller: «Rischio di una Chiesa spaccata. Il nuovo Papa riporti la speranza» - Cardinale Gerhard Muller, lei è stato prefetto del Dicastero della Fede e ha curato tutta l’opera omnia del teologo Joseph Ratzinger per un totale di 16 volumi. In questi giorni ... 🔗ilmessaggero.it