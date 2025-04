Pierbattista Pizzaballa | lo zio calciatore la commozione per il conclave il peso dell' età il seminario a Ferrara

Chi è Pierbattista Pizzaballa, il cardinale bergamasco tra i candidati per la successione di Papa Francesco - Papa Francesco ha avuto un ruolo fondamentale nella vita del cardinale bergamasco Pierbattista Pizzaballa. È stato proprio Francesco a nominarlo Patriarca Latino di Gerusalemme nel 2020 e a conferirgli il titolo cardinalizio nel 2023. Oggi, alla sua morte, Pizzaballa è tra i candidati per la successione.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Pierbattista Pizzaballa, chi è il cardinale bergamasco tra i candidati per la successione di Papa Francesco - Bergamo, 24 aprile 2025 – Dopo la morte di Papa Francesco, in questo tempo di ‘sede vacante’ per la Chiesa, tre cardinali lombardi eserciteranno un ruolo determinante nella transizione dalla cattedra di Bergoglio a quella del suo successore. Ruoli molto diversi, ma tutti estremamente importanti per indirizzarne il futuro. Si tratta di Giovanni Battista Re, Oscar Cantoni e Pierbattista Pizzaballa. Ma se il primo, camuno di Borno, oggi novantunenne, dovrà organizzare il conclave, ma all'’Extra omnes’ (fuori tutti) sarà costretto (per una questione di età) a lasciare la Cappella Sistina insieme ... 🔗ilgiorno.it

Pierbattista Pizzaballa, chi è il patriarca in Terra Santa - Tra i nomi dei papabili alla successione di Jorge Mario Bergoglio al Soglio Pontificio c’è quello di Pierbattista Pizzaballa. Il cardinale Pierbattista Pizzaballa, appartenente all’ordine dei frati minori, Patriarca di Gerusalemme dei Latini, è nato a Cologno al Serio (BG) il 21 aprile 1965. Ha frequentato le Scuole Medie nel Seminario Minore ‘Le Grazie’ di Rimini e conseguito la maturità classica presso il Seminario Arcivescovile di Ferrara (giugno 1984). 🔗lapresse.it

Pierbattista Pizzaballa: lo zio calciatore, la commozione per il conclave, il peso dell'età, il seminario a Ferrara - L’altro giorno, quando il cardinale Pierbattista Pizzaballa ha ricevuto la convocazione ufficiale del decano del Collegio Cardinalizio a recarsi immediatamente a Roma poiché ... 🔗ilmessaggero.it

Il cardinale Pizzaballa e quel legame con la Roma: il cugino del padre è... una rarissima figurina! - C'è anche un po' di giallorosso in Vaticano. Uno dei candidati al ruolo di nuovo Papa è infatti parente di una figurina introvabile degli Anni Sessanta-Settanta ... 🔗ilromanista.eu

Pizzaballa, il cugino calciatore e la promessa: “Se diventa Papa gli regalo la mia figurina introvabile” - Pier Luigi Pizzaballa, ex portiere di Atalanta, Roma, Verona e Milan, oggi 85enne, è cresciuto nella Bassa Bergamasca con il parente, attuale patriarca di Gerusalemme e tra i papabili ... 🔗quotidiano.net