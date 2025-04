Calciomercato Inter ritorna il nome di Jonathan Tah | la posizione del club nerazzurro

Calciomercato Inter, il club nerazzurro torna a sondare Jonathan Tah per la difesa: i dettagliL’Inter sta continuando a esplorare le opzioni disponibili sul mercato per rinforzare la sua difesa, cercando un difensore centrale che si unisca alla rosa di Simone Inzaghi. Un nome che è tornato in auge è quello di Jonathan Tah, il quale si libererà dal Bayer Leverkusen senza costi a giugno. Come riportato da Calciomercato.com, inizialmente si pensava che il suo futuro fosse legato al Barcellona, ma negli ultimi tempi l’Interesse da parte dei catalani sembra essersi molto attenuato.L’ANALISI DI Calciomercato.COM – «L’Inter si è informata, il calciatore è sempre piaciuto ma in questo momento in viale della Liberazione non sembrano intenzionati ad accelerare su Tah, che probabilmente potrebbe finire in Premier. Internews24.com - Calciomercato Inter, ritorna il nome di Jonathan Tah: la posizione del club nerazzurro Leggi su Internews24.com , iltorna a sondareTah per la difesa: i dettagliL’sta continuando a esplorare le opzioni disponibili sul mercato per rinforzare la sua difesa, cercando un difensore centrale che si unisca alla rosa di Simone Inzaghi. Unche è tornato in auge è quello diTah, il quale si libererà dal Bayer Leverkusen senza costi a giugno. Come riportato da.com, inizialmente si pensava che il suo futuro fosse legato al Barcellona, ma negli ultimi tempi l’esse da parte dei catalani sembra essersi molto attenuato.L’ANALISI DI.COM – «L’si è informata, il calciatore è sempre piaciuto ma in questo momento in viale della Liberazione non sembrano intenzionati ad accelerare su Tah, che probabilmente potrebbe finire in Premier.

