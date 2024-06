ROSSANA DE PACE torna con PERCHE’ LO FAI?

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di domenica 30 giugno 2024) Dopo l’apertura ai Negramaro e il primo concerto con la Plants Play Orchestra insieme a Andy (Bluvertigo), l’artista puglieseDecon il verso campionato di un airone cenerino, è uscita il 28 giugno con il nuovo singolo “Perché lo?”?. Fuori “Perché lo?” diDea far parlare di séDecon la pubblicazione di “Perché lo?”. Incantata dall’idea di poter creare un ponte fra natura e musica,Deè una eclettica artista che, a un songwriting di stampo pop cantautorale, riesce ad unire una forte dose di sperimentazione. Un esempio, è il suo aver abbracciato il progetto Plants Play di Edoardo Taori, progetto in cui vengono “suonate” le piante. Per guardare la performance a Musicultura 2024, “insieme” a una piantina di ulivo:https://www.