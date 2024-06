Polizia e Airbnb danno i consigli contro le truffe

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 30 giugno 2024) Estate tempo di vacanze e anche di, soprattutto online che si consumano prima di partire, al momento della prenotazione, sfruttando la voglia delle persone di strappare un soggiorno da sogno a un buon prezzo. Per questo ladi Stato invita a prestare molta attenzione. Lo scorso anno si è registrato un considerevole aumento dei tentativi di truffa online in Italia, con una crescita del 6% per un totale di oltre 137 milioni di euro frodati. "Quando si tratta di prenotare incoraggiamo i nostri ospiti a comunicare, prenotare e pagare solo sulla piattaforma, dove le transazioni sono sicure - spiega Valentina Reino, Responsabile relazioni istituzionali diItalia - La grandissima parte dei tentativi di raggiro avviene infatti fuori dal nostro sito".