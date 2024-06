One Piece | le new entry nel cast della seconda stagione

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di domenica 30 giugno 2024) Netflix ha annunciato le nuove aggiunte aldel fenomeno globale “One”. Chi sono le newpronte a salpare per l’avventura? Quali sono le newin One? Daniel Lasker (Raised by Wolves – Una nuova umanità) è Mr 9 Camrus Johnson (Batwoman) è Mr 5 Jazzara Jaslyn (Warrior) è Miss Valentine David Dastmalchian (Late Night With The Devil) è Mr 3 Werner Coetser (Getroud met rugby) è Dorry Brendan Murray (Raised by Wolves – Una nuova umanità) è Broggy Clive Russell (Il trono di spade) è Crocus Callum Kerr (Monarch) è Smoker Julia Rehwald (Star Wars Young Jedi Adventures) è Tashigi Rob Colletti (I molti santi del New Jersey) è Wapol Ty Keough (Le ultime 24 ore) è Dalton Produzione Il film è un’avventura piratesca live action, creata in collaborazione con Shueisha e prodotta da Tomorrow Studios (an ITV Studios partner) e Netflix.