Milano Pride | Montaruli ' dirigenti Pd collaborino per individuare autori molestie'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 30 giugno 2024) Roma, 30 giu. (Adnkronos) - "Rivolgo la mia solidarietà ai giornalisti molestati alche si è svolto ieri a. Una violenza ancora più deprecabile poiché avvenuta durante il punto stampa del segretario del Pd Schlein coi giornalisti presenti. Non è possibile che un evento come questo, nato proprio con l'obiettivo di celebrare l'accettazione sociale e l'auto-accettazione delle persone, venga macchiato da questi dolorosi episodi di prevaricazione sessuale. Per questo auspichiamo che idel Pd facciano chiarezza affinché venga trovato il responsabile". Lo afferma il vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Augusta. .