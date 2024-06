L’Uomo Tigre versus Tana delle Tigri | una metafora della vita

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di domenica 30 giugno 2024) Roma, 30 giu – Per noi bambini cresciuti negli anni Ottanta poche cose risultano indimenticabili come l’anime de, un prodotto che, nell’epoca woke odierna, sarebbe già impensabile proporre ad un pubblico adulto, figuriamoci a dei fanciulliscuola elementare! Ma, per fortuna nostra, siamo cresciuti in quell’epoca ed ecco che oggi allora racconterò del successo di critica, di pubblico e dell’influenza sociale e filosofica di Tiger Mask., genesi Come per quasi tutti i cartoni animati giapponesi, alla base dell’opera c’è un manga (un fumetto, per dirla all’italiana):, scritto da Ikki Kajiwara e illustrato da Naoki Tsuji, uscito dal 1968 al 1971. Visto l’enorme immediato successo commerciale, già nel 1969 uscì l’anime omonimo, composto da 105 episodi, che arrivò in Italia su Rete 4 nel 1982 (in Italia una sorta di anno magico).