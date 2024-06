Lorenzo Musetti confidente per Wimbledon | Mi sento bene fisicamente la mia famiglia mi dà serenità

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 30 giugno 2024)e tranquillità.si presenta così a, in vista dell’inizio del terzo Slam della stagione. Il percorso sull’erba gli ha riservato ottimi risultati: la semifinale raggiunta a Stoccarda e la Finale nel celebre torneo del Queen’s. Un rendimento molto più costante quello del toscano, che sta cercando di trovare quella continuità che gli possa consentire di fare un salto di qualità: “Il mio primo pensiero è l’erba, se mi parlano di, l’eleganza che trasmette questo posto magnificato. È bellissimo essere con la mia, con Veronica e Ludovico in casa. Questo mi dà un senso di tranquillità per il torneo“, ha raccontatoai microfoni di Sky Sport. Pensando all’atto conclusivo sull’erba britannica: “Londra è stata per me forse la città che mi ha trasmesso di più per risultati ed emozioni.