Italia a EURO 2024 e il settore giovanile | la formazione Top-11 del vivaio Inter

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 30 giugno 2024) L’torna dalla Germania con una delusione più cocente del previsto e in casanon si può far festa per il rientro anticipato dei nazionali. Il campanello di allarme riguarda tutto il sistema calcisticono, a partire dai vivai. Ecco quanto prodotto dall’negli ultimi anni MILANO – La rumorosa uscita di scena della Nazionalena da UEFA(ri)apre il dibattito. Anzi, più di uno. Al centro dell’attenzione finiscono i giovani e, quindi, lo sviluppo del. Ilinnon è valorizzato come in altri Paesi. Ed è questo uno dei motivi per i quali si chiede una riforma che – in un certo senso – obblighi le società a investire sui propri talenti. L’in Germania ha portato cinque azzurri ma solo uno cresciuto nel proprio