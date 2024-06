Il congresso delle Acli bresciane nel segno di lavoro e fraternità

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 30 giugno 2024) Il coraggio della pace nel nuovo mandato. Questo uno dei fili conduttori per il prossimo consiglio provinciale, eletto ieri pomeriggio dopo due giorni diche ha visto la presenza a Brescia di delegati e delegate dei 71 circoli. "Non si fa riferimento alla pace solo come assenza di guerra – ha spiegato il presidente uscente, Pierangelo Milesi, nel suo discorso – ma anche e soprattutto al senso politico più profondo che porta con sé. Pace è pacificazione sociale, rispetto per l’ambiente,giusto, comunità inclusive, curarelazioni, tuteladifferenze, spiritualità incarnata nell’agire quotidiano". Tra i temi centrali, anche quello del. "L’ampliamento dell’offerta dei servizi alrappresenta una sfida per il futuro: nei prossimi anni, soprattutto con l’intelligenza artificiale, ilè destinato a vivere profondi cambiamenti, per i quali le persone debbono essere accompagnate e assistite con competenza, professionalità e umanità".