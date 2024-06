Francia primi exit poll non danno maggoranza assoluta a RN

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 30 giugno 2024) Nizza (), 30 giu. (askanews) – Le prime proiezioni sui risultati delle elezioni legislative francesi – apparse sulla stampa belga e svizzera – mettono in testa l’estrema destra, ma non glila maggioranza. Va notato che i risultati non sono usciti sui media francesi che non hanno il diritto di pubblicare o trasmettere sondaggi o risultati prima delle 20. Il Rassemblement National otterrebbe tra il 33 e il 35% dei voti. Secondo le prime proiezioni, è in vantaggio rispetto al Nuovo Fronte Popolare e alla presidenziale Ensemble (fondata nel novembre 2021 col nome di Ensemble citoyens al fine di raggruppare i partiti della maggioranza presidenziale di Emmanuel Macron). “RN in testa, maggioranzanon garantita” scrive lo svizzero Le Temps.