Forti piogge in Piemonte evacuazioni in corso e famiglie in salvo Due morti in Svizzera

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 30 giugno 2024) AGI - Per le abbondantiche stanno colpendo l'area settentrionale delsquadre dei vigili del fuoco sono impegnate da ieri nelle province del Verbano e di Torino per frane, smottamenti e soccorsi a persone in difficoltà: 80 complessivamente quelli portati a termine. A Locana (Torino) sono state trasferite in una zona sicura 37 persone che erano rimaste bloccate in un ristorante a causa di una frana. A Mathi, sempre provincia di Torino, sono state evacuate precauzionalmente dueresidenti in abitazioni minacciate dall'esondazione del fiume Stura di Lanzo. #Maltempo #a Torino e Verbania Cusio Ossola: effettuati dai #vigilidelfuoco 80 soccorsi per frane e socpersone in difficoltà. A Montanaro (TO) salvata stanotte una famiglia di 3 persone bloccata in auto per innalzamento torrente Orco #30giugno 8:15 pic.