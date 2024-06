F1 pagelle GP Austria 2024 | Verstappen esagera a Norris non ne va bene una Russell fortunato

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 30 giugno 2024)GPF1 GEORGE(Mercedes) 8.5: bravo lui a farsi trovare al posto giusto nel momento giusto. Difende con i denti la terza posizione fino alla fine, quindi il contattogli regala la seconda vittoria della carriera. La W15 cresce e il pilota inglese sa che d’ora in avanti potrà lottare per il podio con maggiore frequenza. OSCAR PIASTRI (McLaren) 7.5: arriva ad un soffio dalla vittoria. La penalizzazione di ieri in qualifica gli costa, probabilmente, il primo successo in carriera con il senno di poi. Nel finale è il pilota che ne ha più di tutti e cerca la vittoria fino all’ultimo metro. L’australiano non la trova ma arriverà presto. CARLOS SAINZ (Ferrari) 6.5: un podio del tutto insperato fino a pochi giri dalla conclusione.