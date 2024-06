Elezioni in Francia Parigi attende i risultati In Italia avete scelto Meloni perché Bardella no?

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 30 giugno 2024), 30 giugno 2024 – Era dal 1981, quando venne eletto presidente della Repubblica il socialista Francois Mitterrand, un'elezione storica, che non si vedeva una simile corsa alle urne in. I notiziari in tv ripetono con eccitazione questo parallelismo per sottolineare la valenza storica di questo voto. In realtà anche le urne chiuderanno stasera alle 20, ma a mezzogiorno l’asticella della partecipazione era già salita oltre i votanti delle Europee dell’8 e 9 giugno. Il 25,9 degli elettori francesi si è espressa nelle prime 4 ore di apertura dei seggi. Nelle precedenti legislative del 2022 la partecipazione alle 12 era stata il 18,43 % al primo turno. Segnale che i francesi sono consapevoli dell’importanza di questo voto.in: la destra all’arrembaggio.