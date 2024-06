Canton Ticino due morti e un disperso per un violento nubifragio In poche ore oltre 13mila fulmini si sono abbattuti sulla Svizzera

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 30 giugno 2024) Ilsta affrontando gravi conseguenze per i recenti nubifragi che hanno colpito la regione. La Poliziaale ha confermato il ritrovamento dei corpi di due persone in una zona colpita da una frana a Fontana, in Vallemaggia. Mentre una terza persona è ancora dispersa ein corso le ricerche. Le operazioni di soccorsocomplicate dalle condizioni meteorologiche avverse che hanno causato, nella notte, il crollo del ponte di Visletto e interruzioni nella comunicazione elettrica nelle valli di Bavona, Lavizzara e Campo. La situazione ha richiesto l’evacuazione di una colonia estiva a Mogno, dovepresenti circa settanta persone, e si stanno valutando le misure necessarie per garantire la sicurezza dei partecipanti a un torneo di calcio a Peccia, dovepresenti circa 300 persone.