Basket Mondiali U17 2024 | l’Italia cade nuovamente vince la Turchia 79-74

(Di domenica 30 giugno 2024) Seconda sconfitta in altrettante partite peraiU17in. Dopo aver perso all’esordio contro l’Argentina, gli azzurrini incappano in un’altra sconfitta contro i padroni di casa per 79-74 e complicano notevolmente il proprio cammino nella competizione.si trova infatti all’ultimo posto nel gruppo C, dietro ae Argentina con una vittoria e una sconfitta e alla Nuova Zelanda, capolista con 2/2. Dopo un avvio di partita molto equilibrato, è la selezione azzurra a prendere il largo grazie ad un parziale firmato da Mathis e Lonati sul finire del primo quarto, che regala la doppia cifra di vantaggio al. Nel secondo quarto un’altra tripla di Lonati e otto punti in fila di Garavaglia regalano il massimo vantaggio sul +16, 39-23.