Atletica Fabbri troneggia ai Campionati Italiani Sottile vola a 2 30 Sibilio infortunato Desalu risale

(Di domenica 30 giugno 2024) A La Spezia è andata in scena la seconda e ultima giornata deiAssoluti dileggera, nella località ligure sono stati messi in palio ventidue titoli tricolori quando manca un mese alle Olimpiadi di Parigi 2024 (oggi si è chiusa la finestra per ottenere il minimo e per migliorare il ranking internazionale). RISULTATIOGGI GETTO DEL PESO (MASCHILE) – Leonardoera uno degli uomini più attesi dell’intero fine settimana e ha timbrato il cartellino con assoluta scioltezza, superando la fettuccia dei 200 metri per l’ottava volta in stagione all’aperto. Il Campione d’Europa e vice campione del mondo ha spedito l’attrezzo a 22.11 metri in occasione del quinto tentativo e poi ha firmato un 22.