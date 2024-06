Sport in tv oggi sabato 29 giugno | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 29 giugno 2024)29ci aspetta una giornata ricca di. L’Italia scenderà in campo per affrontare la Svizzera negli ottavi di finale degli Europei di calcio, mentre gli appassionati di motori potranno divertirsi con una memorabile abbuffata: Sprint Race e qualifiche del GP d’Austria per la F1, qualifiche e Sprint Race del GP d’Olanda per la MotoGP. Incomincia il Tour de France con la spettacolare partenza da Firenze: la Grande Boucle scatta dall’Italia per la prima volta nella storia. Imperdibili i Campionati Italiani di atletica, spazio alle semifinali della Nations League di volley maschile,però non ci sarà l’Italia dopo il ko al tie-break con la Francia ai quarti di finale. Da non perdere le finali dei tornei di tennis della settimana,purtroppo non ci saranno italiani alla vigilia di Wimbledon.