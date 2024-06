Spazio l’ultima frontiera Così l’Ue può diventare leader secondo Cristoforetti e Marrone

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di sabato 29 giugno 2024) Negli ultimi anni, loè diventato un dominio sempre più cruciale per le operazioni militari e civili. La guerra in Ucraina, iniziata nel 2022, ha evidenziato l’importanza strategica delle risorse spaziali soprattutto per scopi militari, con l’utilizzo di satelliti per comunicazioni e strategie vitali alle operazioni sul campo. La Nato ha quindi rafforzato la sua politica spaziale, riconoscendo il ruolo dellonel settore della difesa e la necessità di proteggere questi asset dalle minacce sempre più sofisticate, vittime di un dominio sempre più affollato. Ma quali sfide deve affrontare e quali opportunità deve sfruttare l’Europa per affermarsi comenella nuova era spaziale? Questa è la domanda affrontata in un recente report intitolato Fly me to the Moon: why Europe needs to move into space, curato dall’astronauta dell’Esa Samanthae Alessandro, responsabile del programma Difesa dello Iai, per il Nato defense college.