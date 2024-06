Perché San Pietro e Paolo sono i patroni di Roma e si festeggiano il 29 giugno?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di sabato 29 giugno 2024) Sane Sanconsiderati idi, come affermato da Papa Leone Magno, negli anni del suo pontificato nel 440 d.C., la loro morte ha contribuito a trasformare la città in un faro per la cristianità. Entrambi, dunque, si celebrano il 29in questa data, scelta in maniera arbitraria dalla Chiesa, in antichità si teneva la festivitàna del Quirino dedicata ai gemelli Romolo e Remo. Il Papa dunque agì per cristianizzare una festa pagana, accomunando i due santi. Per questo motivo il 29è un giorno festivo. Dice Papa Francesco: “è stato il primo a confessare che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio.ha diffuso questo annuncio nel mondo greco-no. E la Provvidenza ha voluto che tutti e due giungessero qui ae qui versassero il sangue per la fede.