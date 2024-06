Perché non gioca Okafor nella Svizzera a Euro 2024? 0 minuti in 4 partite

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 29 giugno 2024) Laelimina con merito una disastrosa Italia negli ottavi di finale die lo fa ancora una volta senza aver bisogno di Noah. Quattro, zeroper il classe ’00 che nell’ultima stagione ha indossato la maglia del Milan. Motivazioni perlopiù tattiche, con Yakin che non lo vede adatto a ricoprire alcun ruolo nel 3-4-2-1 che schiera abitualmente.con il Milan di Pioli quest’anno ha spesso fatto il vice-Giroud da 9 e in talune occasioni anche il vice-Leao largo sulla sinistra. Evidentemente come trequartista non è ben visto e il ct non si fida dell’ex Salisburgo neanche da punta. Inoltre, dal ritiro sono uscite voci di un rapporto non proprio idiliaco tra i due, con l’allenatore infastidito dal modo di allenarsi di