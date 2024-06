Mondiali basket U17 2024 l’Italia si spegne nel finale | vince l’Argentina 83-79

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 29 giugno 2024) Inizia con una sconfitta difficile da digerire il percorso delnel Gruppo C deiU17di. Alla Ahmet Comert Sports Hall di Istanbul83-79 al termine di una sfida che gli Azzurrini hanno controllato nella prima metà, prima di sfaldarsi nel. Otto punti di vantaggio al termine del primo quarto, addirittura 11 all’intervallo dopo una tripla allo scadere di Accorsi che avrebbe potuto tagliare le gambe alla formazione sudamericana, che invece si è presentata con le idee chiare per la seconda metà di gara. Il quintetto del ct Giuseppe Mangone ha iniziato progressivamente a faticare in attacco, dopo averne fatti 55 nel primo tempo ne segna soltanto 24 nel secondo, ed è salito in cattedra Tyler Kropp: 29 punti con 10/16 al tiro e 7/8 dalla lunetta per il classe ’07 con la jersey numero 1.