Martina Giovannini Intervista esclusiva all’ex allieva di Amici | Grazie ad Amici sono riuscita a superare le mie paure Sarah Toscano si è meritata la vittoria Con Kumo solo una bella amicizia

(Di sabato 29 giugno 2024) Dopo l’esperienza ad “” perinizia un nuovo capitolo. Il 28 giugno è uscito il suo primo EP “Al centro del panorama” in cui rientrano alcuni singoli presentati durante il programma come “Da quando non ho smesso di amarti”, inediti ma anche una cover del brano di Alessandra Amoroso “E’ vero che vuoi restare”. Noi di SuperGuida TV abbiamoto inche ci ha parlato del suo progetto discografico. Sulla scelta di inserire la cover di Alessandra Amoroso, ha ammesso: “C’era la possibilità di inserire nell’EP una cover. All’inizio ero indecisa tra alcuni brani ma questo era quello che mi aveva colpito maggiormente. Quando avevo finito di cantarla miaccorta di avere il magone. Generalmentesolita ascoltare artisti chepiù vicini al mio mondo, soul e R’n’B.