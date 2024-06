La Rai in restauro lascia viale Mazzini Si spostano dopo oltre 50 anni più di 1300 dipendenti

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 29 giugno 2024) Era nell'aria da tempo ma ormai è ufficiale. La Rai cambia sede etemporaneamente il suo storico immobile di, nel centro di Roma.più di mezzo secolo i circadell'informazione di Stato traslocano in zona via Cristoforo Colombo, dove ad accoglierli troveranno l'ex immobile della Wind in via Alessandro Severo. Il trasloco è dovuto ai lavori di ristrutturazione della storica sede diche inizieranno nella seconda metà del 2025. Ammodernamento previsto dal piano industriale che mette in risalto la riqualificazione del quartier generale. Eppure molti tra i lavoratori sono insoddisfatti per questa scelta, considerando che tutti gli altri uffici della tv pubblica si trovano nell'area nord della Capitale: Saxa Rubra, Teulada, Foro Italico e Asiago.