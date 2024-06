Inchiesta Fanpage l’esperto | nel metodo usato c’è inganno Nessun giornalista può infiltrarsi segretamente in un partito

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 29 giugno 2024), dopo il clamore, la condanna e le recriminazioni, ora il discorso non può che focalizzarsi sui risvolti giuridici del caso (e delutilizzato per il servizio). La ferma condanna di Giorgia Meloni a frasi e comportamento dei militanti di Gioventù Nazionale ripresi con una telecamera nascosta nel servizio giornalistico è netta e inequivocabile. La premier, come noto, ha spiegato innanzitutto che chi ha sentimenti antisemiti, razzisti o nostalgici, semplicemente ha sbagliato la propria casa: perché questi sentimenti sono incompatibili con Fratelli d’Italia. Inevitabile, però, interrogarsi anche sul sistema utilizzato per l’, riguardo al quale la premier ha rilevato punti e risvolti inquietanti., la sinistra recrimina pure sulle parole di condanna della Meloni.