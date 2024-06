Fratoianni abusivo come Salis | debito da 73mila euro per l' occupazione

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 29 giugno 2024) Nicolae il suo partito hanno undi 73.187per un contenzioso promosso dall'Inps «a fronte di una asseritaabusiva di un immobile di proprietà dell'istituto da parte di un circolo territoriale». La notizia pubblicata da Open finalmente fornisce una spiegazione al motivo per cui il leader di Sinistra Italiana Nicolacontinua a difendere Ilariasulle occupazioni abusive. Anche lui era, in qualche modo, un occupante. Secondo quanto appurato da Open «l'abusiva contestata risale al 2016, quando il partito si chiamava ancora Sel ma aveva giàcoordinatore nazionale. Poi nel 2018 Sel si è sciolta ed è confluita in Sinistra italiana portandosi dietro anche le sue vicende economiche e legali» si legge sul giornale diretto da Franco Bechis.