Evviva l’alta ristorazione anche con i suoi riti prevedibili e noiosi Ecco la replica a Valerio Massimo Visintin

(Di sabato 29 giugno 2024) Ho letto con divertimento il pezzo disulla noia età dei ristoranti stellati e in parte sottoscrivo. Il fine dining è forse alla fine di un ciclo che ha sdoganatodal piedistallo dell’esclusività, tutto è diventato un po’ scontato e, appunto, un po’ noioso. Ricordo le mie prime cene stellate, i menu degustazione rappresentavano l’attesa del mistero, si sognava, si risparmiava per sedersi in quelle tavole esclusive, si godeva dei rituali,quelli banali e rétro. Mi sono tolto quegli sfizi, ora li cerco meno, ma non per questo borbotto della pagnotta di pane al centro del tavolo (e vivaddio cheabbia reso nobile il pane!) o perché lo chef impone un suo menu (tema sul qualeArrigo Cipriani ha da dire la sua, come vi abbiamo raccontato) quando noi tutti, protagonisti di questo circo, abbiamo reso star gli chef (che, come le star, decidono come proporsi).