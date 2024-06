Euro2024 la Nazionale delle Suore fa gli auguri agli Azzurri e consiglia | Jorginho lontano dal dischetto

Leggi tutta la notizia su seriea24

Roma, 29 giu. (Adnkronos) – Un in bocca al lupo alla nostradi calcio, che stasera contro la Svizzera deve vincere o sarà fuori dEuropei, arriva da un'altra: quellaSister Football Team, la primadi calcio al mondo die religiose. "Spero che gliscendano in campo con tanta determinazione e tanta fiducia perché il potenziale italiano è sicuramente importante. Ci sono ottimi calciatori, un ottimo allenatore quindi io credo che debbano avere maggiore fiducia nelle loro capacità", premette all'Adnkronos suor Daniela Cancilia, un passato come portiere in una squadra di calcio, che a Gubbio ha fondato un ordine religioso, tra le supporter delladi religiose. Suor Daniela, che sostiene tutte le iniziative dellapur non giocando ora per i troppi impegni, osserva forte della sua competenza: "Finora glinon hanno espresso un bel calcio, hanno giocato male, come se non ci fosse determinazione.