Danno e beffa all’Isolotto Raid dei ladri alla micropiscina E la refurtiva finisce al mercato

(Di sabato 29 giugno 2024) Firenze, 29 giugno 2024 – Si sono intrufolati all’interno dei locali e una volta dentro, dopo aver devastato tutto ciò che hanno trovato sotto mano, sono scappati con pochi spiccioli e l’abbigliamento sportivo della Firenze Pnuoto finito in vendita la mattina successiva in un mercatino abusivo alle Cascine. Nel mirino dei malviventi ladell’Isolotto, che si trova in via Baccio Bandinelli ed è la sede della società sportiva. Il colpo è avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì. Nella stessa fascia oraria, qualcuno si è divertito a infrangere le auto parcheggiate lungo le vie adiacenti. Sono in corso le indagini della polizia per ricostruire quanto accaduto e verificare se ci sia o meno un nesso tra i due episodi. "E’ la quinta volta in due mesi che i malviventi entrano nella nostra sede lasciandoci danni da migliaia di euro a fronte di pochi spiccioli" si sfoga il presidente di Firenze Pnuoto Cipriano Catellacci.