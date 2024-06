Cosa sono i ciaccini senesi e dove assaggiare i migliori

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di sabato 29 giugno 2024) La schiacciata toscana si conosce un po' ovunque, ma a Siena la sua variante principale golosa è il ciaccino, una piccola focaccia croccante fuori e morbida dentro, fatta con farina, lievito, sale, acqua, olio e ripiena con prosciutto e mozzarella. Le varianti per le farcituremolte, in ogni caso per i veriquesto è il sapore dell'infanzia: una fetta calda e fragrante da gustare a ogni ora, spuntino felice per grandi e piccini. A Ciciano, frazione del comune di Chiusdino, in estate si celebra una festa del ciaccino, anche nella sua versione dolce con uvetta e noci.mangiare ia Siena Du cose da Berna Berna sta per Bernardo, il giovane patron di questa insegna nel centro storico di Siena votata alla ristorazione veloce fino a tarda sera.