Cooperazione e ingresso nell’Ocse l’impegno di Tajani per la Croazia

(Di sabato 29 giugno 2024) Sono due le priorità che il governo italiano ha bene in mente, sin dal giorno del suo insediamento: i Balcani, come macro area in cui confluiscono interessi e proiezioni geopolitiche che vedono Roma in prima fila e la guerra in Ucraina, dove pace e giustizia devono necessariamente andare a braccetto, sia come evoluzione della contingenza in atto sia come spunti valoriali che sono base politica per governi alleati. Passaggi che sono stati ribaditi dal ministro degli Esteri Antonio, intervenendo alla XVII edizione del Forum di Dubrovnik, evento internazionale strategico promosso dal governo croato per approfondire i principali temi al centro della politica internazionale ed europea, nella sessione intitolata “Nord-Sud, Est-Ovest: Alla ricerca di passaggi sicuri”, dedicata alla discussione e all’analisi delle principali sfide e minacce emerse a livello globale e su come l’Occidente può farvi fronte.